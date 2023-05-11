شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتعاون مع محمد سامى من جديد بعد نجاح "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد النجم محمد رمضان التعاون مع المخرج محمد سامى من جديد فى مسلسل درامى، لم يكشف عن تفاصيله، وذلك بعد النجاح الكبير الذى صاحب عرض مسلسل "جعفر العمدة" الذى عرض فى رمضان الماضى.

حقق مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان نجاحا لا مثيل له، وأصبح طوال الشهر الكريم حديث الناس فى الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكشفت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب سعدي – جوهر المنتجة للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تخطى مشاهداته الـ296.7 مليون مشاهدة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الفنان محمد رمضان، خلال حلوله ضيفا على برنامج صاحبة السعادة إن مسلسل جعفر العمدة تمت مشاهدته من جميع القطاعات، موضحا: "أناس كثر لم تكن تنوى مشاهدة محمد رمضان ولكن شاهدته وهذا شيء أسعدنى، وقدمنا مشروعا استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح".

وأشار محمد رمضان إلى أن المسلسل جمع كل الشرائح بسبب التكامل في المشروع فالمشروع النجاح منظومة متكاملة فهناك ورق قوى وممثلين ناجحين ، موضحا أن جعفر شخصية يحبها المشاهدون، حيث إنه رجل شعبى ومعه فلوس ولكن لديه انتماء لمنطقته ومتحضر مع المرأة للغاية.

كما أوضح أن حوارات مسلسل جعفر العمدة كلها كتبها المخرج محمد سامى، متابعا :"محمد سامى قال إشادة عظيمة عنى بأنه يعطى لى الجملة سنتيمتر وتعود له متر، وعمرى ما غيرت في معنى الحوار المكتوب في الورق".