شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جاكلين زيمان بعد تجسيدها 800 حلقة فى مسلسل General Hospital والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الممثلة الشهيرة جاكلين زيمان، والتي اشتهرت بدورها في General Hospital لأكثر من 40 عامًا، وذلك عن عمر يناهز 70 عاماً، وفقاً لما أعلنه فرانك فالنتيني، أحد المنتجين الذين تعاملوا معها، بعدما كتب خلال تغريدة على تويتر : ""بالنيابة عن عائلةGeneral Hospital ، أشعر بالحزن الشديد لإعلان وفاة جاكلين زيمان".

واستكمل واصفاً إياها : "لقد كانت تمامًا مثل شخصيتها خلال المسلسل الأسطورة بوبي سبنسر ضوءًا ساطعًا ومحترفًا حقيقيًا جلب معها الكثير من الطاقة الإيجابية للعمل معها".

هذا وتوفيت الممثلة التي اشتهرت بلعب دور بوبي سبنسر عن عمر يناهز 70 عامًا ، حسبما أعلن المنتج التنفيذي للمسلسل التلفزيوني فرانك فالنتيني يوم الأربعاء (10 مايو)، وذلك بعدما شاركت خلال 800 حلقة من المسلسل الشهير.