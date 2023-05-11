شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل شيرين أبو عاقلة الأولى.. نجوم جسدوا شخصية الصحفى فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، الذكرى الأولى لرحيل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت شيرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحفى يوم 11 مايو 2022.

وفى ذكرى رحيل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الأولى نجوم جسدوا نماذج مختلفة للصحفى سواء في الأعمال الدرامية و السينمائية وجسد كمال الشناوى، شخصية الصحفى فى فيلم اللص والكلاب وفيلم الوديعة و فيلم الهارب.

وقدم الزعيم عادل إمام في فيلم الغول دور الصحفى، وفى مسلسل عوالم خفية، كما قدم النجم أحمد زكى في فيلم امرأة واحدة لا تكفى "الصحفي حسام"، والفنان عبدالمنعم إبراهيم جسد مهنة الصحفى في الدراما من خلال فيلم "طاقية الإخفاء"

وجسد العندليب عبدالحليم حافظ، دور الصحفى من خلال فيلم يوم من عمري مع صديقه الفنان عبد السلام النابلسي، مصور الجريدة التي يعملان بها، وحاول أن يبرز مهنية الصحفى في تغطية الأحداث.

كما قدمت النجمة نبيلة عبيد دور صحفية تهاجم الفساد من خلال فيلم "قضية سميحة بدران" وقدمت النجمة آثار الحكيم دور صحفية تبحث عن القضايا الهامة فى فيلم "بطل من ورق"، أما الفنانة روبى فى فيلم "عيار نارى" شخصية صحفية تحقيقات لأول مرة وتبحث عن قاتل في قضية قتل كبرى.