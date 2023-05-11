شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "هو ميت الآن": الفيلم يشهد عرضه الثانى فى القاهرة بمهرجان "منصات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج طارق الشربيني، إن فيلمه الروائي القصير "هو ميت الآن" يشهد عرضه الثاني بالقاهرة خلال مهرجان (منصات) للأفلام، في دورته السابعة، المقرر انعقادها في سينما زاوية بوسط البلد، خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري.

وأوضح الشربيني، أن الفيلم تم اختياره من قبل إدارة المهرجان للمشاركة في المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الروائية القصيرة، لافتا إلى أنه يعد العرض الثاني للفيلم، بعد أن تم عرضه مؤخرا في أسبوع (زاوية) للأفلام القصيرة، كما سيتم عرض الفيلم في كندا، في شهر يونيو المقبل، حيث تم قبوله للمشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان (تورونتو) للفيلم العربي في دورته الرابعة.



هو ميت الآن

"هو ميت الآن" من الأفلام المهمة التي حظت الفترة الأخيرة بالمشاركة في الكثير من المهرجانات السينمائية العالمية والمحلية وصلت إلى أكثر من عشرين مشاركة حتى الآن، كان أخرها مهرجان (نيويورك) للسينما الإفريقية في دورته الثلاثين، وحصل على العديد من الجوائز من أبرزها فوزه بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان (سانتا كروز) السينمائي الدولي في دورته التاسعة بالأرجنتين.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي القاهرة الباردة، حين يتلقى حازم العزاء في والده المتوفي، وفي هذه اللحظة يتفاجئ باقتحام والدته الصوان في محاولة لمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، ويحاول الحاضرون إقناعها بالرحيل، لكن تصمم الأم وهي في حالة هيستريا تامة على فضح سوء المعاملة التي تلقتها هي وأبناؤها على يد الأب.

الفيلم تأليف وإخراج طارق الشربيني، تمثيل محمد الجداوي، وحنان حناوي، وخلود عيسى، ونبيل نور الدين، وأحمد حسني، وصوفيا جبريل، ورضوى حجازي، ورضوى العبادي، وحنين عابد، وأحمد حمدي، ومونتاج محمود حمدي، ومهندس الصوت محمد الخولي، ومساعد مخرج أول كريم أبوزيد، ومساعد مخرج ثان أحمد عبدالحافظ.