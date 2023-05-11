شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرا حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصرى الكبير بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.