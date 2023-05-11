شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لأشرف عبدالغفور على المسرح كان بسبب " جلفدان هانم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة المسرح الكوميدي مسرحية "جلفدان هانم" من إنتاج عام 1962، ويعد أول عمل فني للفنان القدير أشرف عبدالغفور، وكانت من إخراج الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، وبطولة كل من محمد عوض، نعيمة وصفي، نوال أبوالفتوح، السيد راضي.

وتناولت المسرحية فكرة السرقات الأدبية وشرائها ونسبها لآخرين، فجلفدان هانم تحب حفيدها بشدة وكانت تتمنى أن يصيرًا كاتبًا روائيًا، وتحاول أن تستغل كاتبًا روائيًا فقيرًا من عائلتها، وتطلب منه شراء رواية له مع نسبها لحفيدها بدلًا منه.

المسرحية جمعت في كل عناصرها عدد من العظماء الكبار منهم الكاتب فالمسرحية من تأليف الكاتب الكبير علي أحمد با كثير وديكور بدر حمدي وموسيقي وألحان بليغ حمدي .

يذكر أن الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، ولد في مدينة المحلة الكبرى في عام 1942، وحصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963، وبدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية (جلفدان هانم)، وتلاها بمسرحيات (سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون). كما شارك سينمائيًا بعدد من الأفلام، منها: (الشيطان، رجال في المصيدة، صوت الحب، الشوارع الخلفية)، لكن أغلب عمله كان في التليفزيون، مع تخصصه في تقديم المسلسلات التاريخية والدينية، منها: (اﻹمام مالك، القضاء في اﻹسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، الليث بن سعد).