شكرا لقرائتكم خبر عن 42 عاما على عرض "أهل القمة".. ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 42 عامًا على عرض فيلم " أهل القمة"، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 11 مايو 1981، والفيلم في قائمة أفضل مئة فيلم في ذاكرة السينما المصرية والفيلم من بطولة سعاد حسني، نور الشريف، عزت العلايلي، عمر الحريرى، محمود القلعاوي، وللكاتب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج علي بدرخان.

تدور أحداث الفيلم حول لص اسمه "زعتر" لدى زغلول صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يستغل زغلول إمكانات زعتر ويكلفه بمهام مشبوهة تتعلق بتهريب بضائع من الجمرك، يتعرف زعتر على سهام شقيقة ضابط المباحث محمد ويربط الحب بينهما مما يثير غضب محمد، يستقل زعتر عن زغلول ويبدأ منافسته، يتقدم زغلول للزواج من سهام ويرحب به محمد.

يكشف له زغلول حقيقته ولكنه لا يصدقه، تهرب سهام مع زعتر ليتزوجا ويتأكد محمد من حقيقة زغلول ولكن مكالمة تليفونية له من مسئول كبير يأمره بحفظ التحقيق وينقل محمد إلى أسيوط.

فيلم "أهل القمة" الذي منعته الرقابة من العرض دون إبداء أسباب واضحة، وكان يتناول فترة الانفتاح الاقتصادي والثراء الفاحش غير المبرر لبعض فئات الشعب جراء سياسة الانفتاح، وظهور أثرياء جدد كونوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، ليصعدوا فجأة إلى قمة المجتمع.

ولكن إصرار الفنان الراحل "نور الشريف" على عرض الفيلم، جعله يتصل بالرئيس الراحل أنور السادات، ويطلب منه السماح بعرض الفيلم، فاشترط السادات مشاهدة الفيلم قبل عرضه، وبعد مشاهدته وافق على عرضه بعد حذف أحد مشاهده.