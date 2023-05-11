شكرا لقرائتكم خبر عن أغان عالمية وميوزيكال لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية والميوزيكال يقدمها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى فى حفلين متتاليين يقاما بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا ومن إخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 11، 12 مايو على المسرح الصغير منها موسيقى فى الحى الغربى ، شبح الأوبرا ، البؤساء ، الاب الروحى ، صوت الموسيقى الى جانب طريقي ، بامكانى الرقص طول الليل ، سواي ، النهاية السعيدة ، النجوم وغيرها .. أداء ايمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، رضا الوكيل ، مني رفلة ، مصطفي محمد ، عماد عادل ، جولي فيظي ، وليد كريم ، جاكلين رفيق ، داليا فاروق ، عزت غانم ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي ، نورستا المرغني ، ليلي ابراهيم ، اسامة علي ، سلمي الجبالي ، برهان الدين فاروق .

جدير بالذكر أن الريبرتوار الخاص بفرقة أوبرا القاهرة يضم أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة ، شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .