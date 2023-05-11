نُسخة من سندريلا السينما المصرية.. حفيدة رشدي أباضة تخطف الانظار بجمالها الساحر!! – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 11 مايو 2023 02:44 صباحاً - إنتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لـ “شاهندا” حفيدة الدنجوان المصري الراحل رشدي أباظة

وخطفت “شاهندا” أنظار المتابعين بجمالها الساحر، خاصة وأنها تحمل بعض ملامح جدها رشدي، وهو المعروف بوسامته وسحره وحب الفتيات له في ذلك الوقت.

حفيدة رشدي أباظة :

كما أكد البعض على الشبه الكبير بين شاهندا والفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، من حيث لون الشعر والعيون، حتى شكل الفم وأكدوا على جمال الإثنتان

يُشار أن الدنجوان رشدي أباظة والسندريلا سعاد حسني كانا من أشهر الثنائيات الفنية في زمن الفن الجميل حيث شهد تعاونهما معاً ولادة مجموعة من أجمل أفلام الأبيض والأسود التي لاتزال عالقة في أذهان الجمهور ويعشقها حتى اليوم

ورغم أنه لم تربط بين رشدي أباظة وسندريلا الشاشة العربية أي قصة حب أو علاقة صداقة قوية، إلا أن الجمهور كان دائماً يعتقد أن الثنائي يليقان ببعضهما البعض وانهما تواعدان لفترة زمنية قصيرة.

عائلة رشدي أباظة :

رشدي أباظة لم يترك إرثاً فنياً فقط بل ترك أيضاً عائلة لطيفة للغاية تعرف عليها الجمهور بشكل واضح في الفترة الأخيرة عقب وفاة الفنان المصري أحمد دياب الذي رحل عن عالمنا يوم 15 إبريل عام 2020، عن عمر ناهز 75 عاماً، والذي كان متزوجاً من إبنة رشدي أباظة الوحيدة السيدة “قسمت أباظة”، التى توفيت أيضاً مؤخراً في عام 2019، والتى نعتها بعض صفحات السوشيال ميديا بنشر صوراً نادرة من حياتها وكشفت معلومات عنها وعن زوجها الفنان، والدها الدنجوان الراحل .

وتزوج الفنان أحمد دياب من إبنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها. وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على أحمد دياب، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وغيرهم الكثير.

وأنجب أحمد دياب وقسمت أباظة نجلهما الوحيد “أدهم” عام 1980، الذي يعيش حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية ومتزوج ولديه فتاتان هما “مايا” “وشاهندا”، ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدى أباظة، وذلك بحسب ما قالته والدته قسمت في تصريح سابق حيث قالت: “ابني أدهم نسخة من والدي”، موضحة أن والدها حرص على تقبيل قدم نجلها “أدهم” في ليلة وفاته، الذي كان يبلغ وقتها مع العمر 3 أشهر فقط.

زيجات رشدي أباظة :

وتزوج رشدي أباظة خلال حياته 5 مرات، أولها من «تحية كاريوكا»، ولم يستمر الزواج بينهما لأكثر من ٣ سنوات

أما زوجته الثانية فقد كانت «بربارا الأمريكية» وأنجب منها ابنته الوحيدة «قسمت»، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلقها عام 1959.

و«سامية جمال» كانت زوجته الثالثة؛ حيث تزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 15 عاماً، وانفصلت عنه عام 1977.

وكانت «صباح» زوجته الرابعة، تزوجها عام 1967، وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال في عصمته.

أما «نبيلة أباظة» فكانت زوجته الخامسة، وقد كانت ابنة عم الدنجوان الراحل، والذي تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.

مسيرة الدنجوان الراحل :

في ٣ أغسطس ١٩٢٧ ولد الفنان رشدي أباظة، وفى أحد أندية الإسكندرية سنة ١٩٤٨ وفيما كان يلعب البلياردو اكتشفه المخرج السينمائى كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد «المليونيرة الصغيرة» مقابل مائة وخمسة جنيهات، وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدى نجما كبيرا لامعا في سماء الفن،

ومن أشهر أفلامه «تمر حنة» و«امرأة في الطريق» و«رد قلبى» و«صراع في النيل» و«الرجل الثانى» و«المراهقات» و«فى بيتنا رجل» و«الزوجة ١٣» و«صغيرة على الحب» و«حواء على الطريق» و«الحب الضائع» و«غروب وشروق» و«أريد حلا» و«توحيدة والقاضى» و«الجلاد»، وكان آخر أفلامه قبل وفاته «سأعود بلا دموع».

الخليج 365

الخليج 365