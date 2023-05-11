هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة وتزوجت من ممثل ابن فنان شهير! ولدت بعملية “أطفال أنابيب” ولا تعرف شئ عن القراءة والكتابة

كتب امير فتحي في الخميس 11 مايو 2023 12:51 صباحاً - أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة نادرة من طفولة فنانة مصرية شهيرة قيل أنها من أشهر النجوم الشباب على الساحة الفنية. ومتزوجه من ممثل شهير ونجل فنان كبير.

أنها النجمة هنادي مهنا التي شاركت في تحدي “صورة من الطفولة” الذي انطلق في وقت سابق عبر مواقع السوشيال ميديا واستقطب عددًا كبيرًا من نجوم الفن.

هنادي مهنا تنشر صورة من طفولتها

ونشرت مهنا صورة نادرة لها برفقة والدتها الفرنسية الزوجة الأولى للموسيقار هاني مهنا، والتي اختفت عن الأنظار منذ سنوات طويلة.

صورة نادرة من طفولة هنادي مهنا مع والدتها الفرنسية

وأجمعت التعليقات أن هنادي ورثت جمالها بالكامل من والدتها، خاصة وان الصورة تبرز التشابه الشديد في ملامحهن.

نشأة هنادي مهنا

الفنانة هنادي مهنا ولدت في 26 يوليو عام 1997 والدها هو الملحن الكبير هاني مهنا ووالدتها سيدة فرنسية درست أدارة أعمال في برشلونة بإسبانيا تعرفت والدتها على الملحن هاني مهنا أثناء زيارته لفرنسا تزوجا وأجبت منه ابنتها هنادي وكان لهنادي شقيق تؤام توفي فور ولادته حيث كان الإنجاب عن طريق (طفل الأنابيب) .

بدايتها

لم يكن الفن هو المهنة الأولي للفناة هنادي مهنا بل عملت مدرسة حضانة قبل اشتغالها بالفن وقامت ببيع منتجات على الشاطئ للمصيفين منها مرواح اليد بحسب تصريحات والدها عندما حل ضيفا في برنامج معكم تقديم منى الشاذلي .

حياتها الشخصية

كانت بداية ظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال 41 حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل وممثلة ونشرت هنادي صورة تجمعهما وعلقت عليها (داعمي الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدي أمل شكرا لك على كل ما فعلته وان شاء الله ننجح سويا طول الوقت).

تمت خطوبة الفنانة هنادي مهنا في 2019 على الفنان أحمد خالد صالح ابن الفنان الراحل خالد صالح وفي7 نوفمبر عام 2020 أحتفل الثنائي بزواجهما حيث أقيم الزفاف بأحدي الفنادق الكبري بالقاهرة وقام بأحياء الحفل نخبة من نجوم الفن على راسهم الفنان تامر حسني.

أعمالها الفنية

شاركت هنادي مهنا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة ومن أبرز تلك الاعمال: “مكتوب عليا، الإ أنا، ورا كل باب حكاية، فارس بلا جواز، سكر زيادة، خيط حرير، خيانة عهد، الفتوة، زلزال، أفراح أبليس، حكايتي، تماسيح النيل، بنات ثانوي” وآخر تلك الاعمال كان مسلسل كشف مستعجل الذي شاركت به في موسم رمضان 2023 المنقضي.

هنادي مهنا لا تجيد القراءة والكتابة

وقالت هنادي مهنا في أحد لقاءاتها، أنها لا تستطيع القراءة باللغة العربية. أضافت أنها تقوم بتحويل السيناريو والحوار إلى لغة “الفرانكو” كي تفهم المشهد.

وأكدت الفنانة هنادى مهنا: “لما بتفرج على شغلي بتعلم منه، وأشوف أيه اللى ماعجبنيش وما اعملوش تانى، مثلا أنى بتكلم بسرعة وباخد كورسات”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي: بتكلم 3 لغات غير العربية، وأنا بحاول دلوقتى اتعلم أكتب عربي بس بعرف أقرا بالطبع وبتلخبط بين (الصاد والسين)، وكمان بغلط بين الذال والزين والظاء)، ويمكن تاعبينى علشان ببدأ متأخرة وعمرى ما أخدت دروس عربي وأنا صغيرة).

هنادي مهنا تربت في بيت فرنسي

وتابعت: “والدتى كانت فرنساوية، وكانت كل اللغة في البيت بالفرنسية، في الأول كنت بجيب حد يقرألى وأكتب بالفرانكو واحفظ بالحروف الإنجليزية، لكن دلوقتى بقيت أقرأ الاسكريبت بالعربي، وأنا بدأت بالصعيدى وبحبها جدًا، وعملت أفراح إبليس ولما حد بيقول كلمة غلط بالصعيدى بترن وكأنها لغتي الأم”.

وفي لقاء آخر، سألتها المذيعة إنجي علي عن الأفلام العربية التي كانت تتمنى أن تجسد فيها شخصية مفضلة لديها، لكن هنادي لم تستطع الإجابة لأنها لا تعرف الأفلام العربية جيدًا.

حديث هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح

قالت هنادي عن زوجها: “مش ممثل عادي، أحمد في عيني فنان عبقري وبيمثل أحسن من ممثلين بقالهم 30 سنة”.

وأضافت: “ممثل عبقري قام بتقديم شخصية أنس في مسلسل أنصاف مجانين، زي جيمس مكافوي في شخصية فيلم SPLIT”.وتابعت: “إحنا بنحب بعض، وأنا رومانسية أكتر منه، أنا شخصية ملزقة جدا الحقيقة”.

أكدت هنادي مهنا أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح ليس «سي السيد» في البيت، قائلة: «أحمد مش سي السيد في البيت، وأنا ست بيت بنسبة 99%، لكن مش عايزة أعظم في نفسي هقول 90%».

وتابعت: «بحب دايمًا أروح بدري من التصوير عشان أحضر لأحمد العشاء، وأصعب حاجة في أول سنة جواز هى التعود».

وأردفت: «أكتر حاجة تأقلمت فيها طابع أحمد هو أنه بيتوتي، فأنا بقيت بيتوتية جدًا بسببه، وأنا غيرت فيه إيه خليته نشيط أكتر في حياته والجواز خلاني أشعر بالمسؤولية أكتر».

واستطردت: «الشىء المستحيل اللي يتغير فيا هو الالتزام بالمواعيد، فأنا ملتزمة بالمواعيد جدًا، وأنا وأحمد نملك صفة العناد جدًا».

وتعد الفنانة مهنا من أشهر الناشطات بمواقع التواصل الاجتماعي وأهمها الإنستجرام، حيث تقوم بمشاركة متابعيها مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها وبزوجها، يضم نحو 5.8 مليون متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، ومن خلاله تشارك مع متابعيها جميع أخبارها وأعمالها، بالإضافة إلى تفاصيل بسيطة من مذكراتها.

الخليج 365

الخليج 365