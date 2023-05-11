شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يفتتح مهرجان ليبيا للإبداع بحضور الحلو ومدحت صالح ومصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم حسين فهمي حفل انطلاق مهرجان ليبيا للإبداع في دورته الأولى، وقال فهمى إن ليبيا لها مكانة خاصة لديه، لأن والده كان صديقا لمناضل ليبي كبير، وإنه تشرف بحضور المشاهد الأولى من فيلم عمر المختار.

فيما قدم حسين فهمى مع دي جي الحفل فقرة موسيقية، وذلك بحضور المطرب محمد الحلو ومدحت صالح ومصطفى كامل وعايدة رياض ومنذر رياحنة، ونهال عنبر وعزة لبيب وخالد محمود ومادلين طبر ووفاء مكي، وهند عاكف وإيمي طلعت زكريا وإسراء الصابوني وكلوديا حنا وعمرو يسرى.

ويكرم المهرجان في دورته الأولى رموز الفن الليبي ومنهم الشاعر يونس بن ديران والشاعر عبد الله منصور، حيث يمنحان جائزة الإبداع، فيما يكرم عددمن رموز الفن الليبي الراحلين والمعارضين ومنهم محمد السيليني ومحمد الصادق ومحمد حسن ومحمد رشيد، ومحمد نجم ومحمود الشريف ومحمود كريم وموسى المشايخ ونوري كمال وناصر المزداوي وغيرهم.