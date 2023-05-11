شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر جلال في ندوة فيلم "العنكبوت": جمهور المهرجان من المتخصصين ويصعب إرضاؤه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة فيلم "العنكبوت " ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، وأدار الندوة الناقدة السينمائية علا الشافعي ، وبحضور كل من المخرج أحمد نادر جلال ، والمؤلف محمد ناير، والموسيقار عمرو إسماعيل.

وبدأت الناقدة علا الشافعي الندوة بسؤال المخرج أحمد نادر جلال عن إحساسه بعرض الفيلم خلال مهرجان جمعية السينما بعد نجاحه في دور العرض ، وأجاب : الفيلم عندما يعرض في السينما يكون للجمهور العادي الذي بالتأكيد رأيه مهم ولكن اليوم كان هناك قلق لأن الفيلم يعرض للمتخصصين الذي يكون صعب إرضاؤهم" .

وعن كواليس الكتابة قال المؤلف محمد ناير : لم يكن هذا التعاون الأول بيني وبين استاذ أحمد جلال والموسيقار عمرو إسماعيل فنحن أصدقاء قبل كل شيء ، وأثناء التجهيز للفيلم كان هدفنا تقريب الفيلم للأرض وأن تكون الشخصيات قريبة من الناس ، وكان أهم مايفرق معنا هو العلاقات الإنسانية ، وجزء الأكشن يكون له تنفيذ خاص والأهم هو الدراما داخل الفيلم ، وعلاقة الاخين هما دنمو الفيلم .

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.

ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.