شكرا لقرائتكم خبر عن بوكية ورد.. كلمة السر في العلاقة العاطفية الجديدة بين توم كروز وشاكيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، خلال الساعات الماضية، عن بدء علاقة عاطفية جديدة تجمع النجمة العالمية شاكيرا والنجم العالمي توم كروز، حيث شوهد الاثنان معاً في F1 Miami Grand Prix 2023، وسرعان ما التقطت عدسات المصورين الثنائي معاً فى سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقل أحد التقارير الأجنبية التي نشرتها صحيفة Pop Base، أن كروز أرسل بوكيه ورد للنجمة الكولومبية بعد انتهاء السباق ليكون بادرة لما هو قادم من علاقة عاطفية تجمعهما.

وكروز، 60 عامًا، عازب وشاكيرا، 46 عامًا، انفصلت عن صديقها جيرارد بيكيه، 36 عامًا منذ فترة طويلة، فى يونيو الماضى وسط مزاعم بأنه كان على علاقة غرامية مع صديقته الآن، كلارا شيا مارتي.

تقول المصادر، "تحتاج شاكيرا إلى رجل فى حياتها، ويمكن أن يكون توم" - مضيفة أن كروز لديه ميزة كونه "رجل لطيف المظهر، وهو موهوب"، كما قال المصدر ممازحا "وهى ليست أطول منه".

تعمل المغنية البارعة فى صناعة الموسيقى منذ سن المراهقة، ولديها 11 ألبوم والعديد من Grammys اللاتينية .