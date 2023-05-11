شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: اتوجعت من الهجوم بعد وفاة بنتي:"محدش كان حاسس باللي في قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جومانا مراد، عن تعرضها للهجوم من قبل السوشيال ميديا بعد وفاة ابنتها بأيام قليلة، بعد نشر صورة لها مع الفنانة سوزان نجم الدين، مشيرة أنها تعرضت للوجع بسبب ذلك ولكنها لم ترد، مضيفة خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" أنها في الماضى كانت تتعرض للهجوم لكن حاليا أصبح الهجوم عليها ضعيفا للغاية بسبب حب الكثيرين لها ولأعمالها.

جومانا مراد تابعت:"مش بلاقي هجوم عليا عن زمان يمكن بسبب دعا الوالدين وفي حب كبير من الناس وده نعمة ورزق، ووقت وفاة بنتي في واحده حبت تستظرف وكتبت تعليق"بنتك لسه ميته وأنتي لابسه إيه"، وقتها رديت عليها "أنتي مش قاعده في قلبي ولا حصلك اللي حصلي ولا انتي عارفه قلبي فيه إيه ووقتها منماتش بس أنا مسامحاها".

جومانا مراد أكدت على أنها غابت عن الساحة الفنية بسبب تكوينها أسرة وهي من أولوياتها أن تكون أما، وغيابها كان في وقت نجوميتها وشهرتها رغم أن هناك أشخاصا كثيرين نصحوني بالعودة للفن ولكنها رفضت.

وكشفت جومانا مراد، عن حبها للرقص من خلال مدرب يأتي إليها في منزلها لتتعلم في كل مرة رقصة جديدة سواء رقص أهالي الصعيد أو بورسعيد أو الواحات، مشيرة إلى أن الرقص يساعد في خروج الطاقة السلبية ويجعل الشخص سعيد وفي نفس الوقت يساعد في رشاقة الجسم.

وأضافت جومانا:"الرقص بيفدني في شغلي علشان لو جالي دور من بورسعيد أكون جاهزة طول الوقت، مشيرة أنها لن تمانع في تقديم دور راقصة ولكن بشرط هو السيناريو أن يكون مهما وإذا كانت الراقصة ستظهر كما ظهرت الفنانة نبيلة عبيد في فيلم الراقصة والسياسي والراقصة والطبال.