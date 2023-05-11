شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بعد الشر" يقترب من 12 مليون جنيه خلال 3 أسابيع من طرحه في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونا و294 ألفا و441 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع من عرضه 11 مليونا و955 ألفا و133 جنيها.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم بعد الشر

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

ويعرض فى السينمات بجانب فيلم "بعد الشر" كل من: أفلام: "هارلي" بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، و"يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين وإخراج وائل عبد الله، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى.