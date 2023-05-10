فن ومشاهير

فيفي عبده تتحدى سما المصري وتثير جنون جمهورها بوصلة رقص ساخنة.. وملابسها الداخلية حكاية تانية .. شاهد

0 نشر
0 تبليغ

فنون - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها من الساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو مرتدية فستان مكشوف الأكتاف باللون الفوشيا، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت فيفي عبده علي الفيديو كاتبة: “‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية بهاء سلطان الجديد”.

 

وعادت فيفي عبده، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا