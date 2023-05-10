شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك قصة حب جديدة بين توم كروز وشاكيرا؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجمين توم كروز وشاكيرا سويا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وبعد أن تم تصوير الثنائي، وهم معًا فى سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مصدر حصريًا لموقع pagesix، "إن كروز مهتم للغاية بمطاردة شاكيرا"، أشار المصدر "هناك كيمياء" بينهما.



توم كروز وشاكيرا

وكروز، 60 عامًا، عازب وشاكيرا، 46 عامًا، انفصلت عن صديقها جيرارد بيكيه، 36 عامًا منذ فترة طويلة، فى يونيو الماضى وسط مزاعم بأنه كان على علاقة غرامية مع صديقته الآن، كلارا شيا مارتي.

يقول المصدر، "تحتاج شاكيرا إلى رجل فى حياتها، ويمكن أن يكون توم" - مضيفًا أن كروز لديه ميزة كونه "رجل لطيف المظهر، وهو موهوب"، كما قال المصدر ممازحا "وهى ليست أطول منه".

تعمل المغنية البارعة فى صناعة الموسيقى منذ سن المراهقة، ولديها 11 ألبوم والعديد من Grammys اللاتينية .