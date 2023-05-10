صدمة: عادل إمام يتعرّض لضرب شديد ومحاولة “اغتيال” من 3 رجال أمام فندق شيراتون!! ماذا حدث؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:48 مساءً - نشرت صحية القبس الكويتية في عددها الصادر في أغسطس 1976، في صفحتها الخامسة تقريرًا مطولا عن محاولة الاعتداء على عادل إمام، وجاء في تفاصيل الخبر أن 3 شبان يهاجمون عادل إمام بالسكاكين أمام شيراتون القاهرة.

وفي التفاصيل، كان عادل إمام يعرض مسرحيته الشهيرة شاهد ماشفش حاجة، والتي تحكي عن “سرحان عبد البصير” رجل مُسالم يعمل في برامج الأطفال بالتليفزيون، تُقتل جارته التي تعمل راقصة. تحقق الشرطة في الأمر من خلال مفتش المباحث أحمد عبدالسلام. تقتحم الشرطة منزل سرحان وتضغط عليه في التحقيقات إلى أن تجبره على الشهادة في المحكمة رغم أنه لم يشهد على الواقعة من الأساس.

سهرة في ملهى ليلي تنتهي بحادث ضرب واعتداء

وبعد العرض توجه مع عمر الحريري شريكه في العرض المسرحي إلى أحد ملاهي شارع الهرم ليقضيا بعض الوقت بصحبة الفنانة زبيدة ثروت، في هذا الوقت كانت ملاهي شارع الهرام تقدم برنامج فني وغنائي استعراضي، فتجد المطرب “عدوية” مثلا يقدم وصلة شهيرة هناك، (بالمناسبة كان عادل إمام من محبي فن أحمد عدوية، لذا شاركه عدوية عدد كبير من الأفلام منها دور عبده كفته في المتسول، وشعبان تحت الصفر”.



عادل إمام

وبعد انتهاء السهرة شعر عادل إمام بالجوع فتوجه لفندق شيراتون ليتناول من الطعام، وعلى أبوب الشيراتون، تعرض عادل إمام لحادث غريب، عندما تعرض له ثلاثة شبان حاولوا الاعتداء عليه، وضربه احدهم بقبضة يده اسفل عينه بينما حاول آخر طعنه بمطواة (سكين)، ولم ينقذ الزعيم من بين أيديهم سوى كثرة المعجبين في الشارع ، وتدخل المطرب الشعبي محمد عبد المطلب الذي كان في طريقه للفندق.

كان عادل إمام يتألم من الاعتداء عليه، عندما تمكن عدد من المتواجدين في محيط الفندق من التعرف على المعتدين، وأعطوا لـ عادل ورقة بها اسمائهم، فتوجه لقسم البوليس، وقدم بلاغا بالحادث.

ومن التحقيقات، تبين أن المعتدين الثلاثة حاولوا التحرش بعادل إمام في وقت سابق والتعدي عليه، لكنهم لم يتمكنوا من إلحاق الضرر به، وتصادف في تلك الليلة أن كانوا يقضون السهرة في نفس الملهي الذي كان عادل يقضي سهرته به وما إن شاهدوه خارجا حتى تتبعوه حتى شيراتون.

وتبين أن اثنين من هؤلاء الشبان يعملون في تجارة السيارات ومن المعروفين لدى اصحاب الملاهي بشارع الهرم، أما الثالث الذي أخرج المطواة فيعمل بالسلك العسكري (بحسب وصف الصحيفة وقتها) وكان في حالة سكر واضحة.

وذكر بعض الذين شاهدوا الحادث أن «الخناقة» كانت بسبب الخلاف على بيع سيارة، حيث كان عادل قد شرع في بيع سيارته القديمة لواحد من التاجرين المذكورين. لكنه عدل عن البيع، مما أوغر صدر التاجر عليه وصمم على ضربه عند فندق شيراتون.

إقامة متحف لـ”عادل إمام” احتفالا بـ60 عاماً على بدء مسيرته الفنية

من ناحية أخرى، كشفت إدارة مهرجان السينما العربية، عن الاتفاق مع الباحث أحمد جمال صاحب أكبر متحف شخصي لتاريخ وسيرة ومقتنيات عادل إمام، على إقامة معرض لمتحفه على هامش الاحتفالية التي ينظمها المهرجان للاحتفاء بتاريخ “الزعيم” بمناسبة مرور 60 عامًا على بداية مسيرته الفنّية، وهي الاحتفالية التي ستجمع أكبر حشد من النجوم والنجمات الذين شاركوا في رحلة الزعيم السينمائية، بالإضافة إلى فيلم وثائقي وكتاب خاص ومعرض فني.

وأكدت إدارة المهرجان، أنها وجهت دعوة للنجم عادل إمام وأسرته لحضور فعاليات الدورة الأولى التي ستنطلق قريبًا داخل مدينة شرم الشيخ، حيث يجري العمل على قدم وساق للخروج بدورة مشرفة تليق بمكانة المدينة وبالسينما المصرية.

ووجه الكاتب أيمن الحكيم، رئيس المهرجان الشكر إلى لبنى عبدالعزيز، على الفترة التي تولت فيها الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتمنى لها وافر الصحة والعطاء.

أضاف أيمن الحكيم، في بيان صحفي، أن “فريق العمل استفاد كثيرًا من أفكار وملاحظات وخبرات لبنى عبدالعزيز، ووضع العديد منها موضع التنفيذ، لكن بعضها كان يصعب تنفيذه حتى لا يؤثر على استقلالية المهرجان ورؤيته المنفتحة على كل التجارب والتيارات في السينما العربية”.

متحف عادل إمام

أحمد جمال، باحث ومخرج مصري، أحب عادل إمام، ولعشقه له جمع كل ما يستطيع من متعلقاته وفيديوهاته وقصاصات الصحف عنه طوال حياته.

ولكثرة ما جمعه، أصبحت شقة جمال في منطقة شبرا المصرية متحفًا عن حياة الزعيم، ووصل إلى معلومات غير متداولة، مثل أول مرة كتب اسم الزعيم في الصحف عام 1962، وأول أجر تقاضاه.

ويضم متحفه معلومات شخصية عن عادل إمام، من بينها خطبته للفنانة مديحة حمدي، واكتشافه لإسعاد يونس ويسرا، وكيف قدم علاء ولي الدين ومحمد هنيدي.

جدران شقة أحمد جمال تحوّلت إلى لوحة فنية ممتلئة بـ”بوسترات” وصور نادرة للزعيم، وعقود عمله، وأغلفه المجلات التي تحمل صوره، ورأي النقاد عنه في الصحف، لإضافة لمكتبة فيديو لأعماله.

إجمالي ما يضمه متحف أحمد جمال يتجاوز 10 آلاف مجلة وصحيفة ومئات الأفلام التي قدمها، بعضها أتى من لبنان وأمريكا. وبحسب جمال، فإن عادل إمام شجعه على إقامة هذا المتحف.

وسيتم إتاحة هذه المعروضات في المتحف الذي سيقام في شرم الشيخ على هامش مهرجان السينما العربية.

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