شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية الشهيرة سيا تتزوج بشكل سرى ومفاجئ فى حفل حضره 4 ضيوف فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت المغنية الشهيرة سيا حفل زفافها بشكل مفاجئ، وفى حفل سري نهاية الأسبوع الماضى، وتزوجت سيا مغنية الأغنية الشهيرة The Cheap Thrills من صديقها دان برنارد على ضوء الشموع في بورتوفينو، إيطاليا، في عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



صورة من حفل زفاف سيا

4 ضيوف فقط

كان هناك 4 ضيوف فقط لمشاهدة حفل الزفاف، وحضر لحظة وعود الزوجين لبعضهما البعض تحت شرفة حديقة مزينة بالورود، فأبقت سيا علاقتهما الرومانسية طي الكتمان، بصرف النظر عن مشاركة صورة لهما فقط في أكتوبر الماضى.



سيا

تُظهرها الصور وهي تقول "أنا أفعل" بعد السير في الممر في فيلا أوليفيتا، وهو سكن فاخر يملكه المصممان دولتشى وجابانا، كان نفس المنزل الذى تبادلت فيه كورتنى كارداشيان ونجم الروك ترافيس باركر وعودهما فى حفل الزفاف فى مايو الماضى.