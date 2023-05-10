شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13"يحصد 21 مليونا و170 ألف جنيه بعد 3 أسابيع من العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "يوم 13" للفنان أحمد داود نجاحاً كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين، وحافظ على تصدره قائمة الإيرادات إذ حصد خلال الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 3 ملايين و636 ألفا و862 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع من طرحه في السينمات 21 مليونا و170 ألفا و574 جنيها.

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

قصة فيلم يوم 13

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

ويعرض في السينمات يجانب "يوم 13"، أفلام "هارلى" بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة وإخراج محمد سمير، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، و"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى.