شكرا لقرائتكم خبر عن شقاوة إيمان العاصى وابنتها ريتاج .. " فولة واتقسمت نصفين " فى 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الفنانة إيمان العاصي بابنتها ريتاج ارتباطا قويا وهي بالنسبة لها الابنة والصديقة والأم والأخت وتشاركها كل خصوصيات حياتها وتحرص على الاهتمام برأيها الشخصى في أعمالها كما صرحت من قبل فى كثير من اللقاءات الصحفية.

وسبق أن كشفت إيمان العاصي عن رأي ابنتها في دورها بمسلسل " جعفر العمدة " الذي عرض في رمضان الماضي إذ قالت مازحة: بنتي قالت لي فضحتينى في المدرسة

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، الفنانة إيمان العاصي وظهور خاص لابنتها وإخوتها بعد تألقها الكبير في دور "دلال" بمسلسل "جعفر العمدة"، وذلك غدا الخميس الساعة 9 مساءً علىCBC .

إيمان العاصي في معكم منى الشاذلي

يذكر أن إيمان العاصي حققت نجاحا كبيرا خلال مشاركتها في رمضان في مسلسل "جعفر العمدة" بدور "دلال" مع الفنان محمد رمضان، وقالت عن أوجه الشبه بين شخصيتها الحقيقة وشخصية دلال التى تجسدها فى المسلسل: "طبعاً مفيش أى وجه شبه بينا فأنا لا يمكن أن أكون أنانية ولدى الجرأة لفعل كل تصرفات دلال، لكنى أنا شخصية عنيدة وعصبية بس بهدأ مع أول طبطبة".

وعن فكرة قبولها أن تكون زوجة ثانية فى حياتها مثلها جسدت فى مسلسل جعفر العمدة، رفضت إيمان العاصى الأمر تماماً وقالت "لا أقبل ولا أتحمل هذه الأمر تماماً، فأنا غيورة لأقصى الحدود وفى النهاية لا يكلف الله نفسا الإ وسعها وكل شخص له طاقته وقدرته على التحمل وذلك يختلف من شخص لآخر".

وأكدت أن اعتماد جعفر العمدة على وجود أكثر من فنانة بطلة خلال الأحداث يعد أجمل ما في المسلسل قائلة: "دا بيكون حلو لينا وللجمهور لأنه بيعمل تنوع وهارمونى لذيذ جداً، ومش دايماً زى ما الناس بتقول ان بيحصل غيرة ومشاكل بيهم، وأنا أعتقد إن اللي كان بينا في الكواليس ظهرعلى الشاشه، فأنا كسبت زملاء وأصحاب جدعة فرحانة ليهم وبيهم وهما كمان فرحانين بيا قوي".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.