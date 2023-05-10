شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات فى حياة الفنان غريب محمود فى ذكرى ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان غريب محمود، حيث إنه من مواليد 10 مايو، ولد في منطقة العباسية في القاهرة عام 1945، تميز بأدواره الكوميدية وعمل على مدار حياته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم للمسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي".

كما تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز، ومن أبرز أعماله مع الزعيم فيلم "المولد" فيلم "بخيت وعديلة 2" وفيلم "التجربة الدنماركية".

ومن أشهر أفلام غريب محمود:" شمس الزناتى، كتكوت، بوحه، حسن اللول، صباحو كدب، اغتيال"، أما المسلسلات:" عفاريت السيالة، آن الأوان، الوتد، أرابيسك ، ساكن قصادى".

وتوفى أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به الى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه ورحل عن عالمنا الفنان غريب محمود 10 ديسمبر 2006.وترك رصيدا فنيا كبيرا تجاوز 135 عملاً.