أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها أنس نصري.. العروس شقيقة إعلامية مصرية شهيرة! – صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 مايو 2023 12:50 صباحاً - احتفلت الفنانة السورية أصالة بخطوبة شقيقها أنس نصري على نهال بدر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت أصالة مجموعة من الصور وكتبت عليها تعليق قالت فيه “هالقمر الّلي بالصوره أخي أنس صاحب أحلى قلب بهالكون ..القلب الدافي الطيوب الطّموح الأغلى على قلبي وروحي اليوم تمًت خطبته على صبيّه كتير بيحبها”.

أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها

وتابعت كلامها قائلة: “ونحن حبيناها اسمها نهال بدر الله يبارك لكم وتكون رحلتكم حلوه فيها كلّ الأوقات الحلوة مبروك قصّة حبكم ومبروك علينا هالفرح”.

من هي عروس أنس نصري؟

يُشار أن العروس هي الأنسة نهال بدر شقيقة الإعلامية المصرية أميرة بدر وتمت الخطبة مساء يوم الأحد 7 مايو 2023 بالقاهرة،ومن بين الحضور تواجد فائق حسن ووالدة أصالة السيدة عزيزة،بالإضافة إلى شام الذهبي وزوجها أحمد هلال.

ونشرت العروس نهال بدر عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك“، صوراً من الخطوبة، وعلقت عليها قائلة: “اتخطبنا.. أحبكم جميعاً”.

أما العريس أنس نصري فقد شارك على إنستجرام مجموعة من صور حفل الخطوبة والعشاء مع تعليق قال فيه: “نصفه وعظيمه هي الحياه عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم واشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميلة نقية محبّة الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياه … “

جولة غنائية لـ أصالة في الوطن العربي

ويأتي ذلك بعد ساعات من الحفل الذي أحيته أصالة، مساء السبت في حديقة القاهرة، بجانب متحف الحضارة، وسط حضور جماهيري كبير، وهو الحفل الأولى الذي تنظمه الشركة الخاصة بابنها خالد الذهبي.

وكشفت أصالة خلال الحفل، عن تنازلها عن أجرها كاملاً، حيث قالت: “الحفل تجربة جديدة لابني، وبالتالي لازم أدعمه فاليوم أنا هديتك يا حياتي متبرعة بأجري له بهذه الحفلة وما تقول لأ وإذا مصمم هتلقاهم بالأوضة ومثلهم بيسعدني أنه يكون مثلهم بالظبط بتبرع فيهم لـ3 مصادر أحب أتبرع بثلثهم وأتمنى أنتم كمان وأن النهاردة يبقى يوم الضمير العالمي أنا اليوم ضميري كتير صاحي ومثله بحط لناس بتستاهل أكثر من ابني بتبرع لمؤسسة أهل مصر محتاجة دائما للدعم وهذه الفلوس راح أطلهم من عندي وكمان مستشفى 57357 والتلت الأخير بحب أنه يروح للسوريين الموجودين بمصر لكل أهالينا وحبايبنا بسوريا“.

وفي سياق آخر، تخطط أصالة لجولة غنائية في عدد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين الشركة التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي، حيث يعمل على تجهيز فيلم قصير عن مسيرتها.

هجوم الجماهير المصرية على أصالة

وكانت أصالة نصري، قد قامت بحذف جميع منشورات حفلها الذي أقيم يوم 5 مايو ببحيرة القاهرة بجوار المتحف القومي للحضارة.

حيث قامت أصالة بحذف جميع الفيديوهات والبوسترات الترويجية لهذا الحفل من حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، بينما قامت بإبقاء فيديو ترويجي واحد فقط للحفل على حسابها بموقع «إنستجرام».

الهجوم على حفل أصالة بدأ حينما أعلنت عنه فقام نشطاء بتدشين هاشتاج “غير مرحب بك” وطالبوا بإلغاء الحفل بسبب تصريحها في موسم الرياض التي قالت فيه: “تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله”.

الجمهور وقتها اعتبر أن ما صرحت به يعتبر نكران لجميل وفضل مصر على مشوارها الفني خاصة أن معظم اعمالها باللهجة المصرية وبالتعاون مع ملحنين وشعراء من مصر.

كما يعد الحفل هو الأول عقب أزمة التصريحات التي أطلقتها المطربة أصالة، وتعرضت بسببها للهجوم من الموسيقار حلمي بكر، الذي وجه لها اتهامات بالتنكر لدور مصر في مسيرتها الفنية.

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