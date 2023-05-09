شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأمريكية آمون ستار تسعد لإحياء حفل فى بحيرة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة الأمريكية إليز ليبيك الشهيرة بـ"آمون ستار" لإقامة حفل غنائي مرتقب داخل بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات بداية الشهر المقبل، ليكون الحفل القادم مستوحى من ديكور الحضارة الفرعونية التى طالما روجت لها المطربة الأمريكية فى جلسات تصويرها التي جاء غالبيتها وسط الحضارة الفرعونية.



استعدادات المطربة الأمريكية آمون ستار لحفلها المقبل

ومن المقرر أن تزيل المطربة الأمريكية الستار عن أغانيها الجديدة في الحفل المقبل، وتخضع حاليا لعدة بروفات استعداداً لإقامة الحفل الأول لها في بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات.

آمون ستار هى مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr "، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.



استعدادات المطربة الأمريكية آمون ستار لحفلها المقبل



استعدادات المطربة الأمريكية آمون ستار لحفلها المقبل

وتحدثت آمون ستار في أغنيتها الأولى التي جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA، عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش في مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمي جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار، وتوزيع هانى رحيم.



استعدادات المطربة الأمريكية آمون ستار لحفلها المقبل