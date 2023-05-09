شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تواصل الابتعاد عن أزماتها فى هوليود بالتنزه فى مدريد مع طفلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الممثلة امبر هيرد الابتعاد عن ضغوطها في هوليود منذ خسارتها لقضيتها الشهيرة أما طليقها السابق جونى ديب، لحد وصل إلى المطالبة باستبعادها من بطولة أعمال مثل الجزء الثانى من أكوا مان التي تلعب فيه دور البطلة أمام جايسون موموا.



امبر هيرد فى مدريد

وذلك بعدما رصدتها أعين المصورين وهى تسير بصحبة طفلتها وفى أحد الصور الأخرى ظهرت تقود سكوتر مثلما ذكر تقرير الديلى ميل.

وذلك بعدما أثار ظهور آمبر هيرد في المقطع الدعائي للجزء الجديد من فيلم الفنتازي Aquaman، الكثير من الجدل في وسائل الاعلام العالمية، وضجة كبيرة في هوليوود، بعد عودة هيرد بشخصيتها الرئيسية "ميرا" في الجزء الجديد، بالرغم من مطالبات وقفها وعدم مشاركتها في الجزء الجديد على إثر قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم العالمي جوني ديب.



امبر وابنتها

ووفقًا لصحيفة Marca، فإن ظهور هيرد في المقطع الدعائي الجديد لفيلم Aquaman 2 الذى لم يعرض رسمياً حتي الآن، أثار الكثير من التساؤلات والتى وصلت لمقاطعة الفيلم الجديد، بعد ضرب القائمين على الفيلم مطالبات المشاهدين عرض الحائط واستمرار مشاركة هيرد في تجسيد شخصية "ميرا" في الجزء الجديد، وعدم استبدالها بممثلة أخرى.