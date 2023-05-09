أقوياء الملاحظة سيعرفونه.. ممثل مصري شهير شارك بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.. توفي صغيرًا وأبكى الجميع في رحيله.. من تكون؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 مايو 2023 08:43 مساءً - انتشرت في الساعات الأخيرة عبر منصّات السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة فنان مصري شهير أبكي الجميع برحيله في الآونة الاخيرة.

أنه الفنان الراحل مصطفى درويش الذي استرجع أحد أصدقاءه المقربين أحمد بركات، ذكرياته معه بعد وفاته المفاجئة، ونشر صور للفنان الراحل فى طفولته، وصورة أخرى كتب عليها: “الصورة كانت بمناسبة عيد ميلادى الـ11 وكان مصطفى الله يرحمه كان عنده 3 سنين”.

وتفاعل المتابعين من تلك الصورة بشكل لافت، وتداولها الكثيرين على نطاق واسع؛ مطالبين الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

صورة نادرة من طفولة الفنان الراحل مصطفى درويش

ويمر، اليوم الثلاثاء، أسبوع على رحيل الفنان مصطفى درويش، حيث رحل يوم 1 مايو، عن عمر ناهز الـ43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، ومازال حسابه على فيسبوك يكتب عليه أصدقاؤه وجمهوره كأنه لم يرحل وينتظرون أن يدخل يكتب لهم تعليقا ويمازحهم كما كان يفعل.

مسيرة مصطفى درويش

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

أعمال مصطفى درويش

ومن أعماله التليفزيونية: “فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى، وأعماله السينمائية:” كف القمر، كارما”، وغيرها.

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملًا دراميًا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.

شقيق مصطفى درويش يكشف آخر لحظات حياته

من ناحية أخرى، كشف حاتم درويش شقيق مصطفى درويش، اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، قائلًا: “ما كانش عنده حاجة خالص هو كان بيعاني من شوية أرق وفطر عادي الصبح وما عرفش ينام”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون إي”: “مصطفى درويش قال لنا أنا هطلع أنام أريح شوية، وفجأة لقيناه نازل من على السلم مش قادر ياخد نفسه وتوفي على الفور، ودي كانت آخر لحظات حياته”.

وتابع: “مصطفى درويش كانت صحته كويسة جدًا وما كانش بيشتكي قبلها من أي حاجة، هي أزمة قلبية مفاجئة بس ما كانش بيعاني من مشكلات في القلب”.

وأردف: “دور الكورونا اللي كان جاله من سنتين ما كانش له تأثيرات سلبية عليه والحمد لله خرج منه كويس وصحته بعدها كانت كويسة”.

واختتم: “أنا الأخ الأكبر لمصطفى وهو ترتيبه بين إخواته رقم 3 واحنا 4 إخوات، وهو كان طيب وحنين ومخلص أوي وإنسان محترم ما بيكسرش بخاطر حد”.

جنازة مصطفى درويش

وشيع جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليه.

وحضر تشييع جثمانه كل من الفنان آسر ياسين، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، شريف سلامة، محمود البزاوي، دياب، حسن أبو الروس، حسني شتا، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد العمروسي، وغيرهم.

وانهار عدد من أسرة وأقارب الفنان الراحل مصطفى درويش خلال تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، حيث كان قد وافته المنية صباح الاثنين اثر أزمة قلبية مفاجئة.

وحرص الموجودون في تشييع الجثمان على تهدئة أسرة الراحل ومحبيه قبل أداء صلاة الجنازة عليه.

خبر الوفاة

يُذكر أن الفنان الشاب مصطفى درويش وافته المنية في الأول من شهر مايو بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الــ43 عامًا.

وقالت الفنانة نهال عنبر المسؤلة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، أن سبب الوفاة ضعف في عضلة القلب وتوقفها بشكل مفاجئ، إذ كان بكامل صحته حتى أمس الأحد، مضيفة: تفاجئنا جميعا بخبر الوفاة.

وكان هاني درويش، شقيق الفنان مصطفي درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه؛ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قال فيه: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

مصطفى درويش يودع الجمهور بأربعة أعمال درامية

وكان الفنان الراحل مصطفى درويش قد شارك مؤخرا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي من خلال مسلسل “الحاج إكس لانس” مع الفنان محمد سعد وويزو

ومسلسل “تلت التلاتة” مع الفنانة غادة عبد الرازق ، كما ظهر أيضا في مسلسل “سره الباتع” مع أحمد السعدني واحمد عبد العزيز والمخرج خالد يوسف، ومسلسل “كامل العدد” مع دينا الشربيني .

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