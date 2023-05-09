شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب دفعت آمبر هيرد للهرب من هوليود لمدريد.. أبرزها نجاح جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الممثلة آمبر هيرد للابتعاد عن الضغوط فى عالم هوليود التى باتت تؤرقها بصورة كبيرة، وذلك منذ خسارتها لقضيتها الشهيرة أمام طليقها السابق جونى ديب، لحد وصل إلى المطالبة باستبعادها من بطولة أعمال مثل الجزء الثانى من أكوا مان التى تلعب فيه دور البطلة أمام جايسون موموا.

وذلك بعدما رصدتها أعين المصورين وهى تسير بصحبة مولودها أثناء حملها على يديها، وفى إحدى الصور الأخرى ظهرت تقود سكوتر مثلما ذكر تقرير الديلى ميل.

وربما تساءل كثيرون حول سبب انتقالها إلى مدريد فى الوقت الحالي وهو ما نوضحه خلال التقرير التالى.

حملة مقاطعة Aquaman بسببها

البداية بعدما أثار ظهور آمبر هيرد في المقطع الدعائي للجزء الجديد من فيلم الفنتازي Aquaman، الكثير من الجدل في وسائل الإعلام العالمية، وضجة كبيرة في هوليوود، بعد عودة هيرد بشخصيتها الرئيسية "ميرا" في الجزء الجديد، بالرغم من مطالبات وقفها وعدم مشاركتها في الجزء الجديد على إثر قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم العالمي جوني ديب.



جونى وامبر

النجاح الكبير لـ johnny depp

النجاح الكبير لـ johnny depp على الجانب الآخر، وربط الجميع بين هذا النجاح منذ نجاحه وتغلبه عليها خلال القضية الشهيرة، بعدما استعاد بريقه بقوة، إذ يستعد جونى ديب للعودة من جديد لشاشة السينما بعد فترة من الغياب إثر الخلافات مع طليقته آمبر هيرد، والذى انتصر فيها في النهاية، وجاءت تلك العودة عبر فيلم سيرة ذاتية يجسد فيه دور لويس الخامس عشر، ومن المنتظر أن يفتتح الفيلم مهرجان كان السينمائى في دورته المقبلة، ما يشكل عودة قوية لنجم هوليود المعروف بأدواره المركبة.

ويشكل العمل ضربة قوية من johnny depp الذى يضرب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، مثلما ذكرت الصحف العالمية مؤكدة أن ديب أكد أنه انتهى من كل الخلافات التى أعاقت مسيرته الفنية فى وقت سابق مع طليقته آمبر هيرد، وبالتالى يعود لجماهيره بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الغياب.

ديب