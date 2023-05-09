شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال ومحمود البزاوى وحسن مالك ينضمون لأسرة فيلم "آل شلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانون أسماء جلال ومحمود البزاوى وحسن مالك إلى أسرة فيلم آل شلبى للمخرجة أيتن أمين، والذى انطلق تصويره منذ أيام، ليلتحقوا بأسرة العمل الذى يضم كلاً من ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم، والفيلم سيناريو وحوار أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت للعرض خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر قاربت الفنانة أسماء جلال على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.



اسماء جلال

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

أما محمود البزاوى فينتظر طرح فيلم رهبة يوم 24 مايو الجارى، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، محمد لطفى، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق، فيما عرض له مؤخراً فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، تارا عماد ومحمود الليثى ومصطفى غريب وإخراج ياسر سامى.



محمود البزاوى