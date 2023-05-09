شكرا لقرائتكم خبر عن منة داغر زوجة حازم إيهاب: إصابتى نادرة تحدث لـ 1 إلى 2 من كل 1000 طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الممثلة الشابة منة داغر زوجة الممثل الشاب حازم إيهاب، صورة جديدة من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، توضح فيه إصابتها بمرض نادر يدعى Erb's palsy، يتسبب فى حالة عصبية فى الكتف والذراع تؤدى إلى ضعف أو فقدان وظيفة العضلات، وذلك بعد الـ ستورى التي قامت بنشرها منذ ساعات، وكشفت من خلالها عن المرض.



منه داغر

وكتبت منة داغر على الصورة التي نشرتها، للجانب الأيسر منها، " ولدت بإصابة في الولادة تدعى بـErb's palsy أو إصابة الضفيرة العضدية في ذراعي الأيسر، إنها إصابة نادرة تحدث في حوالي 1 إلى 2 من كل 1000 طفل، وتحدث عندما يتم شد رقبة الرضيع إلى جانب واحد أثناء الولادة، مما يتسبب في تلف حزمة الأعصاب (Brachial Plexus) المسؤولة عن إرسال الإشارات من الحبل الشوكي في الكتف والذراع واليد".

وتابعت داغر في البوست:"يختلف مدى الضرر في كل حالة ولذلك نجد مجموعة كاملة من الأعراض التي تختلف عن كل شخص، والذى ينتج عنه شلل جزئي أو كامل في الذراع المصابة، والتواء في الكوع، وضعف شديد في الرسغ وحركة محدودة، كما أن طول الذراع المصابة أقصر من الذراع العادية، وبعض هذه الإصابات طفيفة والرضع يتعافون في غضون بضعة أشهر، وبعض الإصابات دائمة مثل حالتي".

وأنهت داغر البوست مؤكدة:" هناك الكثير لنتحدث عنه حول هذه الإصابة وكيف أثرت على حياتي على مر السنين، من عدم الأمان ومحاولة إخفائها طوال الوقت إلى محاولة قبولها وحبها وأخيراً مشاركتها بثقة معكم جميعًا، في الواقع، قد يكون هذا بمثابة مفاجأة لغالبية الأشخاص الذين يعرفونني ولكن في الواقع هذا جزء كبير منى أنا، حب، أقبل، وعانق نفسك".