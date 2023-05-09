شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة العراقية خيرية المنصور تنضم إلى لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت المخرجة العراقية خيرية المنصور على الانضمام إلى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية الذى يعقد درورته الأولى بمدينة شرم الشيخ فى يوليو المقبل، وقامت المخرجة القديرة بزيارة لإدارة المهرجان، حيث أهدتها نسخة من فيلمها الجديد "الثلج لا يمسح الذاكرة" لعرضه ضمن أفلام البانوراما .

وقالت خيرية المنصور الموجودة فى القاهرة للترويج لكتابها "شرنقة شاهين"، الذى أصدرته مؤخرا عن تجربتها كمساعد للمخرج الكبير يوسف شاهين أنها ستغادر إلى أمريكا خلال أيام في زيارة سريعة ثم تعود للمشاركة في مهرجان السينما العربية .

يذكر أن خيرية المنصور هي أول مخرجة في تاريخ السينما العراقية، وقدمت أكثر من 80 فيلما بين روائي وتسجيلي، حيث كان "6/6" هو فيلمها الروائي الأول عام 1988 ، ومن أبرز أفلامها التسجيلية " أحلام بيضاء" ، "ذاكرة العين" ، "نداء العراق" ، كما قدمت نحو 30 فيلما وثائقيا عن كبار المبدعين العراقيين وبينها فيلمها عن الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة .

عملت خيرية المنصور في بداية مشوارها السينمائي كمساعدة لعدد من أبرز المخرجين المصريين بينهم توفيق صالح في فيلمه "الأيام الطويلة " وصلاح أبو سيف في "القادسية" ويوسف شاهين في أفلام "حدوتة مصرية" و"إسكندرية كمان وكمان" و"المصير" و"كلها خطوة" ، وحصلت على درجة الدكتوراة في النقد السينمائي من القاهرة عام 2007 .



أفيش فيلم خيرية المنصور الجديد (1)