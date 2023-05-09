شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هارلى" لـ محمد رمضان يحصد 187 ألف جنيه فى السينمات أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم هارلى للفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ طرحه فى موسم عيد الفطر، حيث حصد أمس الاثنين إيرادات بلغت 187 ألفا و334 جنيها.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم يكسر حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية إذ قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، ومنذ هذا العام غاب رمضان عن السينما وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى، إضافة إلى دخوله وانشغاله بمجال الغناء، ويسجل هارى التعاون الثانى بين محمد رمضان ومى عمر فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك فى مصر.

ويعرض فى السينمات يجانب هارلى أفلام "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين وإخراج وائل عبد الله، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، و"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى.