شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الألمانى مانويل شميدت: متشوقون لعرض دون جيوفانى بالرغم من التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الألمانى مانويل شميدت مخرج عرض أوبرا "دون جيوفاني"، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر بيت السناري بالسيدة زينب، والخاص بالإعلان عن تفاصيل تقديم عرض أوبرا "دون جيوفاني" على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، إنه يتواجد للمرة الثانية فى مصر، بعدما قدم عرض أوبرا كارمين، مؤكداً سعادته الكبيرة لإتاحة هذه الفرصة له".

وتابع مانويل شميدت: "إلى جانبي يجلس فريق عمل للإنتاج الأوبرالي، فيه تعدد ثقافات ما بين مصر والنمسا والتشيك ونحن متشوقين إننا ندمج كل هذه الثقافات".

وأضاف المخرج الألمانى: "هو تحدى لنا لأننا ما عندناش ورش وتجهيزات الأوبرا في مكتبة الاسكندرية فالبنسبة أنا دا هيبقى تعلم لينا احنا كمان، نعرف إزاى ندمج كل هذه الامور ونطورها، عشان نقدر نكمل اوبرا كاملة متكاملة للجمهور، وعندنا كل الخبرات مع بعض، محتاجين نتطرق لمحتوى قصة دون جيوفاني، وأزاي أقدر اتكلم مع الفنانين الموجودين ونوصل كل الشخصيات، كلنا منتظرين بفارغ الصبر اننا نعرض على حضراتكم هذا العمل الفني".

يذكر أن أوبرا دون جيوفانى من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.