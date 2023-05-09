شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داود: فن الأوبرا ليس له جمهور كبير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير راجح داود، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم أوبرا "دون جيوفاني" على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، المقام حاليا بمقر بيت السناري بالسيدة زينب إن فن الأوبرا ليس له جمهور كبير في مصر، وهو ليس فنا غنائيا فقط، وإنما هناك عوامل كثيرة من إضاءة لديكور لرقص، وإذا أتقننا كل هذه العناصر، سوف يستمتع بها المتلقى".

وتابع: "جمالها الحقيقي بالتمثيل والمسرح وتحريك المجموعات والإخراج، أنا عن نفسي ما كنتش بحب الأوبرا قبل كدا، ولا تستهويني، ولكن لما شوفت أوبرا في فيينا، اشتريت تذاكر وأنا قولت أستحمل وخلاص، انبهرت بالأوبرا وحبيتها جدا، لما لقيت ديكورات بتتغير وبتلف وتتقلب، الأوبرا لازم ترى بكل الحواس".

يذكر أن أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.