شكرا لقرائتكم خبر عن ناير ناجى: عرض أوبرا دون جيوفانى مشروع ثقافى متكامل يهتم ببناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار ناير ناجى، قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم أوبرا دون جيوفانى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، المقام حاليا بمقر بيت السنارى بالسيدة زينب "بشكر بيت السنارى لاستقبال المؤتمر فهو أحد الأماكن الأثرية المهمة، ومصر حاليا بيحصل فيها حفلات كتيرة مش بالضرورة تشتغل على المنتج الثقافي ولكن بتهتم أكثر بالاستمتاع أو التسلية ، والعائد منها كبير ولكن المنتج النهائي زي المأكولات السريعة".

وتابع: "لكن العمل على الثقافة مختلف، بياخد مجهود واهتمام أكبر من مشروع اليوم الواحد بشكر مكتبة الإسكندرية على موافقتها السريعة على المشروع، لأنها بتهتم ببناء الإنسان والشباب، فهو مشروع ثقافي متكامل، وأتمنى أن يمتع الجميع".

يذكر أن أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.