نجوى كرم تُطلق ألبومها الجديد من أبوظبي

في أبوظبي، وعلى مسرح «قصر الإمارات»، تألقت «شمس الأغنية اللبنانية»، نجوى كرم، في حفل مكتمل العدد، نفدت تذاكره بالكامل من تنظيم شركة «مومنتس إيفنتس».

وتزامن الحفل مع إطلاق أولى أغاني ألبومها الجديد، والفيديو الخاص بها، وعنوانها «شغل موسيقى».

وقدّمت نجوى كرم في الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، بدأتها بأغنية «يخليلي قلبك»، و«خليني شوفك بالليل».. وختمت حفلها بأغنيتها «زايد مجدها»، التي تحمل رسالة محبة من نجوى كرم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الحفل، تألقت الفنانة، كعادتها، بإطلالة متميزة نالت إعجاب الجمهور، وأهل الإعلام و«السوشيال ميديا»، الذين التقوها بعد الحفل.

وكشفت أن تعلق الجيل الجديد بها يحفزها على إنجاز ألبومات جديدة.. كما أعلنت عن حفلات قادمة في مصر وسوريا والسعودية ولبنان والمغرب.

قد يهمك أيضا