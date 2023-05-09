شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يروج لحفله فى الكويت: فى انتظاركم جمهورى الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم رامى صبرى لحفله الغنائى فى الكويت يوم 2 يونيو المقبل، ويعد ذلك الحفل الثانى له وذلك بعد النجاح الذى حققه رامى صبرى فى حفله الأول الذى أحياه هناك فى شهر مارس الماضى، حيث وعد الجمهور بتكرار الحفل مرة أخرى بعدما رفع الحفل شعار كامل العدد.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "فى انتظاركم جمهورى الغالى فى الكويت يوم الجمعة 2-6 على مسرح أرض المعارض قاعة رقم 5 علشان نغنى كل الأغانى اللى بتحبوها".



رامى صبرى

وحرص رامي صبرى خلال حفله الأول بالكويت على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي الذي تجاوز حاجز الـ4000 مشاهد وسط تفاعل كبير منهم خلال الحفل، حيث شاركوه غناء بعض الأغنيات.

وأقدم عدد من محبي رامي صبري خلال الحفل على الاحتفال بعيد ميلاده وأحضروا "تورتة" وورود وقدم رامي الشكر لهم على اللفتة المميزة خلال الحفل، معبرا لهم عن سعادته به بشكل كبير.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح النجم رامي صبري أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحها رامي على يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماهى المختلفة، كما تم عرضها على في تايم سكوير الأسبوع الماضي.