شكرا لقرائتكم خبر عن 37 عامًا على عرض مسلسل أبو العلا البشرى أحد أيقونات الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 37 عامًا على عرض مسلسل "أبو العلا البشرى" الذى يعد من أيقونات الدراما المصرية، حيث عرضت أول حلقاته فى مثل هذا اليوم 9 مايو 1986، والمسلسل قدم مجموعة من القيم والأخلاق، وناقش عدد من التغيرات ومعايير المكسب والخسارة والصراع بين الضمير والمصلحة.

ومسلسل "أبو العلا البشرى"، بطولة محمود مرسى، كريمة مختار، محمد وفيق، ماجدة زكى، هالة فاخر، صابرين، محمود الجندى، على الحجار، محمد توفيق، وحيد سيف، عبد المنعم إبراهيم، محمد متولى، محمد فريد، زهرة العلا، نسرين، نبيل الدسوقى، محمود الشاذلى، أسامة عباش، أحمد صيام، نظيم شعراوى، عادل أمين، خليل مرسى، محمد عبد الجواد وتأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.

وقدم المؤلف أسامة أنور عكاشة عملا دراميا يتناول وضعية الأسرة المصرية والتركيز على الطبقة المتوسطة والعلاقات الداخلية بين الأسر والأزمات، من خلال شخصية السيد أبو العلا البشرى الذى لعب دوره الفنان محمود مرسى بامتياز، خصوصا أنه كان يختلف عن باقى أعماله وتقديمه لأدوار الشر والقوة، ولكنه تفوق وقدمها بصورة مميزة فجعل شخصية ابو العلا البشرى الرجل الذي يحمل الكثير من المفاهيم للحياة وبعد الحياة الذى قضاها فى العمل وخروجه على المعاش قرر أن يفرغ حياته فى خدمة من عرفهم من اقاربه.

يحكي المسلسل عن السيد ابوالعلا البشرى الرجل الذي يحمل الكثير من المفاهيم الصالحة لحياة جميلة تقترب من المدينة الفاضلة خرج على المعاش بعد حياة قضاهافى عملها و لم يبرح مدينتها التى يعيش فيها بدأت الأحداث عندما قرر ان يعيش جياته في خدمة من عرفهم من اقاربه وبعد ان تبنى بنت احد اصدقاء العمل رحل الى القاهرة وهناك تعرف على الأستاذ فهلوة، وهو رجل خبير في النصب والاحتيال والأونطة والمراوغة، ويعيش معه أبو العلا الكثير من المغامرات.