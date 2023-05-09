شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 25 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد عبده، حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 25 مايو الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.





وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يشار إلى أن المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وابهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

وكان عبد الرحمن ابن الفنان الكبير محمد عبده، طمأن جمهور فنان العرب على حالة والده الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الشهور الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهالت التغريدات على حساب نجل الفنان محمد عبده على " تويتر" عقب انتشار خبر تعرض والده الفنان محمد عبده لوعكة صحية، ليأتي رده كتالي.." قائلاً: "الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد".