“مستحيل تكون هي”.. تداول صورة نادرة للفنانة هيفاء وهبي في أول شبابها والجمهور مصدوم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 مايو 2023 02:43 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يشهد أول ظهور إعلامي للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء بالفيديو في برنامج أحوال القرى عام 1992، أي قبل 30 عامًا، حين كانت تبلغ من العمر 18 عامًا.

هيفاء وهبي في أول ظهور إعلامي لها

وكان المذيع يسألها عن رأيها بالبرنامج، فأشادت “هيفاء” به، وبما يُقدمه من معلومات عن قرى لم تسمع بها سابقًا.

هيفاء وهبي في أول ظهور إعلامي لها

وما أثار دهشة النشطاء، هو شكل هيفاء الذي اختلف تماماً الآن، فكان شعرها “منكوشًا”، وبدت ممتلئة أكثر من الآن، وأكد معظمهم أنهم لم يعرفوها سوى من صوتها

تسريب صوتي لـ والد هيفاء وهبي

يُشار أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت الإعلامية نضال الأحمدية تسجيلًا صوتيًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” و قالت إنه تسجيل لوالد هيفاء وهبي محمد عبد الحميد.

وتعرضت الفنانة هيفاء وهبي لإنتقادات لاذعة بعدما نشرت نضال الأحمدية تسجيل صوتي وزعمت أنه لوالد هيفاء وهبي، حيث أعرب البعض عن اندهاشه من تصرف “هيفاء” تجاه والدها.

وقال والد هيفاء وهبي من خلال التسجيل الصوتي الذي نشرته الإعلامية نضال الأحمدية:” أنه يعاني من أزمة صحية شديدة ويعاني من تورم في الوجه والقدمين وضيق بالتنفس كما أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية بتكلفة مرتفعة”.

وأضاف والد هيفاء وهبي منتقدًا ابنته ووالدتها: أنا ما عندي رقمها وما بيني وبينها أي اتصالات من زمان، من لما عملت رئيسة وإمبراطورية هي وأمها وما بحكي معها وما بتحكي معي، وما بدي من حدا شي يلي بدو إياني أنا موجود مع ولادي، ويلي ما بدو ياني شو بدي فيه.

فيلم عيد الفطر لـ هيفاء وهبي

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

فيلم «أشباح أوروبا»

يُذكر أن هيفاء وهبي قد عُرض لها فيلم أشباح أوروبا في سبتمبر من العام الماضي بدور العرض السينمائي، وحصد العمل إيرادات وقتها وصلت لـ 2 مليون و515 ألف جنيه.

ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي أكشن، شارك في بطولته مصطفى خاطر، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأروى جودة، وكان من تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعود وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل «أسود فاتح»

كما شاركت هيفاء وهبي في “مسلسل أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

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