شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر روبرت داونى جونيور فى فيلم Oppenheimer.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal أول صور للممثل العالمى روبرت داونى جونيور من الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer، للمخرج العالمى كريستوفر نولان، ويظهر داونى جونيور بمظهر مختلف بالأبيض والأسود.



Oppenheimer



Oppenheimer

فيلم Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.

فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أو الروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.