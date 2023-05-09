رفض والده عمله في الغناء فأصبح أشهر مطرب شعبي في مصر.. من هو؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:50 صباحاً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة فنان مصري شهير وقيل أنه من أشهر نجوم الغناء الشعبي في مصر.

أنه الفنان الكبير الراحل محرم فؤاد الذي ظهر في الصورة، بمرحلة طفولته، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل متابعيه الذين أكدوا أن شكله تغير كثيرًا بمرور الزمن.

الفنان محرم فؤاد

تعود أصول محرم فؤاد إلى صعيد مصر، إذ ولد عام 1934 في محافظة سوهاج، وسط 9 أشقاء كان ترتيبه الأخير بينهم، لذا نال قدرا كبيرا من التدليل.

محرم فؤاد وهو طفل

دفعت ظروف العمل الأب إلى هجرة الصعيد، والانتقال إلى محافظة القاهرة، ولعبت هذه الظروف دورًا مهما في انتشار موهبة محرم فؤاد، حيث كان من الصعب أن يعبر صوته للناس لو عاش كل حياته في الصعيد.

محرم فؤاد

وفي مرحلة الطفولة، تعلم محرم فؤاد الغناء وراح يردد الأناشيد الدينية، وعندما اشتد عوده قرر الغناء في الأفراح، ومن أجل تدعيم موهبته التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، الأمر الذي زاد من عشقه للموسيقى، وجعله من أبرز العازفين على آلة العود.

محرم فؤاد

الشهرة

تغيرت حياة محرم فؤاد عندما بلغ من العمر 20 عامًا، حيث رشحه المخرج هنري بركات لبطولة فيلم “حسن ونعيمة” إنتاج الموسيقار محمد عبدالوهاب، وبطولة سعاد حسني، التي كانت تخطو أولى خطواتها في عالم الفن في ذلك الوقت.

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، ووضع محرم فؤاد في بؤرة الضوء، وبمرور الأيام أصبح مطربًا شهيرًا، وممثلا له وزن أمام شركات الإنتاج.

محرم فؤاد

قدم محرم فؤاد طوال رحلته الفنّية ما يقرب من 13 فيلمًا أبرزها “وداعًا يا حب، نصف عذراء، حكاية غرام، لحن السعادة، من غير ميعاد”.

كما يحتوي سجله الفني على أعمال غنائية رائعة منها “يا غزال اسكندراني، رمش عينه، زي نور الشمس، الحلوة داير شباكها، ندم، غدارين، شفت بعيني، مراسيل، أجمل صباح عندي، أشكي لمين”.

محرم فؤاد

الزواج والحب

تزوج الفنان محرم فؤاد 7 مرات، وكانت الأولى بالفنانة تحية كاريوكا، وبعد انفصالهما تزوج سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرًا.

أما الزيجة الثالثة فكانت من اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق، وتردد أنه تزوج سرا بالفنانة ميرفت أمين، أثناء زواجه الثالث وتسبب هذا الأمر في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد.

محرم فؤاد وعائلته

كرر محرم فؤاد الزواج للمرة الرابعة، حيث تزوج من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي شاركته بطولة فيلم “الملكة وأنا”؛ حيث تعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975، وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة.

صورة من زواج محرم فؤاد وعايدة رياض

محرم فؤاد وعايدة رياض

تورطت عايدة رياض في قضية آداب، أثر على الحالة النفسية للفنان محرم فؤاد، الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد عن الساحة الفنية عدة سنوات، وجعله يفكر في الاعتزال.

وكانت آخر زيجاته من المذيعة التلفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته متأثراً بأزمة قلبية في 27 يونيو/ حزيران عام 2002.

عايدة رياض ومحرم فؤاد

تفاصيل أطول زيجة لـ محرم فؤاد: استمرت 12 عاما

وقالت عايدة رياض، إن زواجها من الفنان محرم فؤاد، كان بسبب رغبتها في مُكايدة زوجها الأول، وأنه لم تجمعهما قصة حب، إلا أنّ الزيجة استمرت نحو 12 عامًا، كما أوضحت- لتُعد أطول مدة في زيجات محرم فؤاد.

وأضافت عايدة رياض أنّ قرارها بقبول الزواج من محرم فؤاد، لم يستغرق وقتًا طويلًا، إذ إنّ الموافقة جاءت بشكلٍ سريع: «وافقت بس عشان حبيت أغيظ زوجي الأولاني، وكان فيه بينا مشاكل، وعملت خطوبة برضه عشان أغيظه.. وكان عندي وقتها 19 سنة تقريبًا».



تُعد تجربة زواج عايدة رياض من محرم فؤاد، من أبرز التجارب التي تُثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من آنٍ لآخر، وذلك لما تحتويه من تفاصيل جريئة وغريبة، تدلو بها أحد طرفيها في لقاءاتها الإعلامية.

محرم فؤاد يمنع عودة عايدة رياض للتمثيل

وتابعت عايدة رياض في حديثها عن محرم فؤاد بأنّ الزيجة استمرت 12 عامًا، حتى قررت الانفصال، لعدم رغبته في عودتها إلى مجال التمثيل مجددًا، مؤكدة أنه خالف وعده لها: «كان بيوعدني طول فترة الزواج، بأني هنزل أشتغل، وجه في مرة قالي لأ مش هتشتغلي وهتقعدي في البيت».

وواصلت عايدة رياض أنها لم تنجب من محرم فؤاد، إذ كانت تُصاب بحالة من الملل والضيق، طوال جلوسها في المنزل وحيدة دون أي عمل، فكانت تزداد رغبتها في العودة إلى التمثيل بعد فترة انقطاع ثمانٍى سنوات تقريبًا، موضحة: «رجعت للشغل بأعجوبة شديدة، وأكيد اطلقت بسبب كده، لاقيته بيخيرني بينه وبين التمثيل فاخترت التمثيل بالتأكيد».

وفاة محرم فؤاد

تُوفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 68، بعد أن ترك قرابة 900 أغنية و13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين.

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