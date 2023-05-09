شكرا لقرائتكم خبر عن حفل المعهد العالى للباليه بدار الأوبرا برعاية وزيرة الثقافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دار الأوبرا المصرية اليوم الإثنين، الحفل السنوى للمعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون والذى تم عرض من خلاله مسرحية "دون كيشوت" على مسرح الأوبرا، وذلك بمشاركة طلاب وطالبات المعهد العالى للباليه، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وقالت الدكتورة غادة جبارة تسعد بوجود هؤلاء الطلاب الذين يؤدون مسرحية تعد من قمم المسرح العالمى وأيقونات فن الباليه بهذا المستوى المبهر والأداء الأحترافى، والذى يعكس التدريب المتقدم الذى حصلوا عليه طوال فترة دراستهم بالمعهد.

وأوضحت "جبارة" أن تفاعل الجمهور والحضور المكثف يؤكد أن الفن الرفيع الرفيع قادر على فرض نفسه وجذب الجمهور الذى يتفاعل مع الأعمال الجيدة كما يؤكد ثقة الحضور المحب والذواق لذلك الفن الرفيع المتمثل فى الباليه فى إمكانات هؤلاء الطلاب.

وأضافت "جبارة": الأكاديمية سوف تعمل على توفير المزيد من الأمكانات التقنية والتدريبية والدراسية بشقيها النظرى والعملى لطلاب الأكاديمية لتقديم مزيد من الأعمال الناجحة والوصول إلى المستويات العالمية والحفاظ على ذلك الأداء الراقى.

ومن جانبه أعرب الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالى للباليه، عن سعادته بالمستوى الراقى والأداء العالمى الذى ظهر عليه طلبة وطالبات المعهد العالى للباليه خلال تأديتهم لذلك العرض الذى نال استسحسان الحضور.

وأضاف عوض، إن الحفل يعكس مدى التدريب الشاق والتجهيزات التى مر بها هؤلاء الطلاب من أجل تأدية تلك الحركات التى تتطلب أداء وتناغم حركى عصبى عضلى بشكل منضبط ولا يمكن أن تم تأديتها بهذا المستوى إلا من خلال راقصين محترفين وهو ما تحقق اليوم من خلال مشاهدتنا لتأدية طلبة المعهد العالى للباليه بتأدية مسرحية "دونكيشوت" صاحبة الجماهيرية الكبرى فى العالم أجمع بهذا الأداء والمستوى الرائع بحسب وصفه .

وأوضح الدكتور محمود صلاح، مدير مدرسة الباليه، إن الثقة فى طلاب فى أكاديمية ودفعهم لتقديم حفلات على مسرح الأوبرا العريق هو دليل على ثقة أكاديمية الفنون طلابها ومستواهم المتقدم الذى انعكس فى رد الفعل الإيجابى من جانب الحضور الذى حضر الحفل وتفاعل مع أداء الطلاب الذى فاق كل التوقعات.