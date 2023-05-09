شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: كنت خايف من الدراما والبطولة المطلقة مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد رجب، ضيف في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث عن مسلسل الونش والدراما قائلاً: "كنت اتخوف من الدراما وقدمت ادهم الشرقاوي ثم توالت الأعمال وما أقدمه للسينما لا اقدمه للدراما والعكس ".

وأضاف محمد رجب خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، ان حلقات مسلسل الونش وصلت الي 45 حلقة بعد ان كان 15 حلقة .

وتابع محمد رجب: أفكر دائما في حياتي وما قدمت وأين وصلت وما زلت علي نفس الشغف والاهتمام وقدمت عدد كبير من الافلام ودائما أحاسب نفسي وأتحمل مسئولية كل مرحلة .

وعن البطولة المطلقة قال محمد رجب: "مسئولية كبيرة ومشوار الفن مش سهل وصعب جدا والنجاح لا يأتي بسهولة ، موجهاً رسالة لكل شاب بأن يكون مؤمن بموهبته وان يستمر ويصبر".











