شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "11:11": الأم التى تعانى من الزهايمر مقتبسة من والدتى والفيلم جزء من حياتى الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة فيلم "11:11" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وقال المؤلف ياسر عبد الباسط: "شخصية الأم التى تعانى من مرض الزهايمر والتى قدمتها الفنانة حنان يوسف مقتبسة في الحقيقة من شخصية والدتى".

وأضاف ياسر عبد الباسط: عشت هذه القصة مع والدتى في الحقيقة قبل وفاتها وهذا ما جعلنى أستطيع تقديمها بشكل عميق وقوى، وأرى ان أحداث هذا العمل بها جزء من حياتى الشخصية.

وتدور أحداث فيلم "11-11" فى إطار من التشويق والإثارة حول فكرة القدر والصدفة وتأثيرهما في حياة الإنسان، حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟، وذلك من خلال شخصية المحامي "سعيد" الذي يتورط في مشكلة كبيرة وتؤدي إلى تورط مجموعة من الأشخاص معه؛ ليجد كل منهم نفسه مطالب بحسم قراره والاختيار بين عدة قرارات كلها في غاية الصعوبة.

فيلم 11-11 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم إياد نصار، وغادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، ومن تأليف ياسر عبدالباسط، وإخراج كريم أبو زيد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.



















