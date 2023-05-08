شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فيلم "11:11": كان من الصعب إنتاجه لأنه بمثابة إنتاج 4 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة فيلم "11:11" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وقال المنتج أيمن نجيب: "كان من الصعب إنتاج العمل لأنى أرى إنه إنتاج لـ 4 أفلام فهو عبارة عن 4 قصص مختلفة، والتنفيذ أيضًا كان من الصعوبات، خاصة أن هذا العمل أو تجربة للمخرج كريم أبو زيد.

وتابع أيمن نجيب: معظم مشاهد الفيلم تم تصويرها فى مدينة الإنتاج الإعلامى وتم توفير كل المتطلبات الخاصة، وكان ببداية الأمر نقوم بتصوير الفيلم في النهار ولكن قررنا بعد ذلك تصوير العمل ككل في الليل.

وتدور أحداث فيلم "11-11" فى إطار من التشويق والإثارة حول فكرة القدر والصدفة وتأثيرهما في حياة الإنسان، حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟، وذلك من خلال شخصية المحامي "سعيد" الذي يتورط في مشكلة كبيرة وتؤدي إلى تورط مجموعة من الأشخاص معه؛ ليجد كل منهم نفسه مطالب بحسم قراره والاختيار بين عدة قرارات كلها في غاية الصعوبة.

فيلم 11-11 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم إياد نصار، وغادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، ومن تأليف ياسر عبدالباسط، وإخراج كريم أبو زيد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.























