شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حجازي عن مسلسل "جعفر العمدة": من أصعب الأدوار في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان جمال حجازى، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "جعفر العمدة" الذى عرض في موسم رمضان الماضى بطولة الفنان محمد رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة النقاد والجمهور.

وقال جمال حجازى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله شخصيتى في العمل كانت من أصعب الشخصيات التي قدمتها في مشوارى الفني، حيث إن معظم المشاهد كانت عبارة عن أكشن ومطاردات، وبداية ظهورى في الحقلة السادسة جعل العمل يزادد تشويقا وإثارة، مشيرا أنه بذل مجهود كبير في تصويره .

وأضاف: قدمت مع محمد رمضان تجارب سابقة ناجحة ومنها مسلسل "ابن حلال" و"نسر الصعيد" ومسرحية "رئيس جمهورية نفسه" والحمد لله وشنا حلو على بعض .

وأشار كنت مبسوط أيضا بالعمل مع المخرج محمد سامى الذى حرص على ظهور العمل بشكل يليق بالدراما المصرية .





مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازى، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.