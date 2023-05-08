شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم آل شلبى يجمع ليلى علوى ولبلبة سوسن بدر وهيدى كرم بتوقيع أيتن أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمات ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم في فيلم جديد بعنوان آل شلبى من إخراج أيتن أمين وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وانطلق تصوير الفيلم الذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت للعرض خلال الفترة المقبلة.

آل شلبى هو الفيلم الروائى الطويل الثالث للمخرجة أيتن أمين، بعدما قدمت مؤخرًا فيلم سعاد الذى كان مرشح لتمثيل مصر في الأوسكار قبل حدوث أزمة استبعدته من المشاركة، وتدور أحداثه حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي، وكان أول لفيلم لأيتن امين هو "فيلا 69" الذى تم عرضه عام 2013.



المخرجة ايتن امين

يذكر أن ليلى علوى طرح فيلمها الجديد "شوجر دادى" في دور العرض يوم 25 مايو، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

أما لبلبة فقدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتنتظر عرض فيلم "الجواهرجى" مع محمد هنيدى ومنى زكى وتارا عماد وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

فيما يعرض للفنانة سوسن بدر حالياً في السينمات فيلم ساعة إجابة الذى يشارك في بطولته غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، المغني الشعبي عمر كمال، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.



ليلى علوى



لبلبة



سوسن بدر