شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم يوم 13 يحصد 20.5 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود إيرادات وصلت إلى 390 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد ليواصل تصدره للإيرادات اليومية خلال الأيام الماضية، وتكون محصلة ما حصده الفيلم حتى الآن 20 مليونًا و500 ألف جنيه خلال 18 يوم عرض، اذ انطق الفيلم في السينمات يوم 21 أبريل الماضى الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

ويعرض في السينمات يجانب "يوم 13"، أفلام"هارلى" بطولة محمد رمضان ومى عمر ومحمود حميدة وإخراج محمد سمير، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، و"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى.