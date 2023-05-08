شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة المخرج جميل المغازى: يصل للقاهرة خلال يومين واستقباله بالإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج جميل جميل المغازى، تطورات الحالة الصحية لوالده المخرج جميل المغازى، بعدما تعرض لوعكة صحية طارئة، على هامش وجوده بالمملكة العربية السعودية، وتمّ نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى هناك، بشأن الاطمئنان والوقوف على تفاصيل الحالة الصحية.

وقال جميل جميل المغازى لـ"الخليج 365" إن والده كان يتواجد في السعودية من أجل حضور بعض الفعاليات الفنية هنال، وشعر بإرهاق بعد نزوله من الطائرة خاصة أن عمره وصل 84 سنة، وتعب جدًا ولم يستطع حضور الفعاليات وتم نقله إلى المستشفى لعمل فحوصات وتلقى العلاج، مشيرًا إلى أنه غادر المستشفى اليوم ومقرر عودته إلى مصر في خلال يومين هنستقبله هنا بالإسعاف

ويعد المخرج جميل المغازي من أهم مخرجي التلفزيون حيث كان يشترك مع الإعلامي مفيد فوزي في سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.