شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم هارلى تتخطى 32 مليون جنيه بعد 18 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم هارلي للنجم محمد رمضان إيرادات بلغت 250 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن إلى 32 مليونًا و120 ألف جنيه خلال 18 يوم عرض، محتفظًا بصدارة الإيرادات الاجمالية لأفلام موسم عيد الفطر السينمائى 2023 والذى يشهد عرض 7 أفلام.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم يكسر حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية إذ قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، ومنذ هذا العام غاب رمضان عن السينما وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى، إضافة إلى دخوله وانشغاله بمجال الغناء، ويسجل هارى التعاون الثانى بين محمد رمضان ومى عمر فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك فى مصر.

ويعرض في السينمات يجانب هارلى أفلام "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين وإخراج وائل عبد الله، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى، و"بعد الشر" بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وإخراج احمد عبد الوهاب.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى.